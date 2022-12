Les enfants de l'éclipse. Tome 2, Chemins de ruines

Engagé vers un avenir n'augurant que sang et chaos, existe-t-il encore un chemin pour contrer le destin ? La révélation de Vany sur les liens unissant les Svythans et les Sylvianes donne le signal de départ pour une course contre le pire des adversaires : le temps. Dans un voyage ponctué de rires, de peurs et d'espoir, les Enfants de l'Eclipse continuent leur quête effrénée de vérité. Emelie et Valérian, plus complices que jamais, doivent déployer tous les efforts du monde pour cacher au Cercle de la Jonquille et à la Division Topaze ce qui pourrait bien leur valoir l'exil. Enfin, encore faudrait-il démanteler le complot qui les met tous en danger. Un amour interdit pourrait-il les guider dans ce labyrinthe d'avenirs en ruines ? #Métamorphose #Justice #Complot #Courage #Humour #Aventure #Romance #Amitié #Fantasy #Voyage