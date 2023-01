Un Viking pour époux

Série "Serments et Guerriers" - Tome 3/3 Pour accomplir leur destin, s'unir est leur seule option ! An 875, Angleterre Ancien chef de guerre viking, Hafual de Wulfhere n'a qu'un désir après une vie de combat : s'occuper de ses terres, chérir son fils, et surmonter la mort de sa femme. Très éprouvé par cette perte tragique, il ne veut plus jamais entendre parler de mariage, et encore moins d'amour ! Jusqu'à ce que Lady Elene de Baelle Heale se présente sur le pas de sa porte. Acculée par un mariage forcé, la belle a besoin d'aide. Un secours que Hafual décide de lui apporter en lui jurant une fidélité éternelle...