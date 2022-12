Babel. Les rouages sous les tours

Neïma s'était juré de ne pas retourner à Babel. Pourtant, le temps a fait son oeuvre, et une nouvelle vie lui tend les bras, aux côtés de son compagnon et de ses filles. Sur la route qui la ramène vers la Tour des Choses, Neïma croise même la rassurante Foren, qui devient bien vite partie intégrante de sa petite famille. Malheureusement, la technologie utilisée pour construire ce sanctuaire a un prix... Les anges qui l'ont offerte à l'Humanité ont-ils conscience des risques qu'ils lui font prendre ? Dans les bas-fonds de la cité, quelque chose rôde, ombre ricanante, et Neïma a toutes les raisons d'être terrifiée. [Pour public averti]