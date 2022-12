En pleine nuit dans les bois avec l'autre truc qui siffle. Farce contemporaine

Résumé Un groupe d'amis forme ensemble le projet de bâtir une utopie. Sur un fond de pandémie, ils profitent du confinement pour concrétiser leur idéal. La traversée mouvementée de la Méditerranée les conduit sur une île non répertoriée sur les cartes. Dès les premiers jours, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls sur ce morceau de terre, qui est le théâtre d'évènements étranges : activité nocturne, vaches polarisées rodant dans la jungle, apparitions de revenants, monstre inconnu... . Que se cache-t-il derrière ce foutu titre ? Bien ! Vous aimez la fiction, la fantaisie, l'imaginaire, l'incroyable, la farce, le jeu des mots, la folie ? Alors cet ouvrage d'une totale modernité est pour vous. C'est une drôle d'Utopie où Cinq Jeunes Adultes, dont, pour certains, la réussite est évidente, partent à la recherche du temps perdu ou plutôt d'eux-mêmes, perdus dans les affres de vies galopantes, violemment bloquées par un Covid destructeur, prêt à tout pour tout vivre ou survivre à tout prix. C'est une Robinsonnade dans une Ile perdue, que fréquente le Monstre, le Truc qui Siffle. Ainsi posé, le thème de ce récit ouvre les portes de l'imagination de notre auteure. Les vannes libérées, tout est possible. Appelons un chat, un chat, aucune compromission, crument parfois, tendrement parfois, justement tout le temps. Notre jeune auteure, Lou BRUÏNE née à Orléans en 1979 nous offre son premier ouvrage. Elle maitrise parfaitement la langue française ce qui lui permet la pratique du calembour pour notre plus grand plaisir. Elle nous mène irrémédiablement vers un but inconnu, vers son but incroyable : se laisser entrainer dans les tourments de son esprit, comme ce voilier fracassé par la mer démontée, pseudo radeau de la méduse, où personne ne perdra ni vie ni humour ni son Inconscience ni sa folie, désespoir ou espoir immense ou coup de poker menteur dont l'enjeu est la vie ? Ou pas... "Jean KUBLER"