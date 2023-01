Petit Futé Tourisme et vignoble en Alsace. Edition 2022

La collection Tourisme et Vignoble rassemble des guides régionaux qui allient promenade et dégustation. Une présentation complète (historique, cépages, caractéristiques...) de chaque aire d'appellation permet de découvrir le vin de différentes façons. Cette collection s'adresse à tous les amateurs, fins connaisseurs et également néophytes qui découvrent le travail de la vigne et du vin ainsi que les secrets d'une fabrication ancestrale. Toutes ces émotions gustatives s'accompagnent de visites des plus beaux sites et de plaisirs de la table qu'elle soit gastronomique ou plus modeste.