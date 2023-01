Anglais 6e LV1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Le cahier complet pour progresser en anglais en 6e - Réviser tout le programme de 6e et s'entraîner - Une démarche simple et efficace pour assimiler toutes les notions du programme, en vocabulaire, civilisation et grammaire - J'observe et je retiens : les règles à connaître et de nombreux exemples - Je m'entraîne : 150 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Un cahier central détachable avec tous les corrigés - Les verbes irréguliers et un lexique - Des mémos visuels clairs pour retenir l'essentiel - Le vocabulaire en audio : compléments numériques accessibles gratuitement en ligne