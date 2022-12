Gaze N° 5, 2022 : Le repos des guerrières

Dans ce nouveau numéro, Gaze fait évoluer sa formule : enrichie d'un dossier thématique fort , plus proche de son lectorat et plus beau, la revue devient un objet encore plus précieux et singulier. Le dossier "Le repos des guerrières" focus sur le repos des guerrières, et se réapproprie cette expression sexiste née au 19e siècle, pour en faire un manifeste en faveur du soin de soi. A découvrir : - Une interview croisée entre la chanteuse et soignante Louisadonna et la performeuse Fannie Sosa, à l'origine du projet Black power naps - Une enquête intime sur un dilemme impossible : celui de refuser de porter plainte, quand on est victime de violences - Un portrait de Lido Pimienta, musicienne colombienne et douce pasionaria - Une rencontre avec Djihene Abdellilah, championne du monde de lutte qui a quitté le ring - Une tribune émouvante sur le repos imposé par le cycle menstruel, par Elise Thiébaut Mais aussi... - Une plongée exceptionnelle dans une communauté lesbienne, dans les années 70 en Oregon, sous la plume et le regard de Carol Newhouse - Le journal hilarant de Lolita, 70 ans, qui raconte ses rencontres amoureuses et sexuelles depuis la maison de retraite - Un hommage poignant de la poétesse Kiyémis à son icône, la poétesse et écrivaine bell hooks Et de nombreuses surprises ! La Revue Gaze est née en 2020. Avec ses textes incarnés et sa direction artistique léchée, la revue est entièrement pensée et faite par des femmes et personnes non-binaires et propose un nouveau regard sur le monde. Elle sort deux fois par an, c'est un bel objet sans publicité, bilingue français-anglais, pensée en objet de collection dont chaque numéro sera toujours pertinent quand on le ressortira de sa bibliothèque deux ans après sa parution.