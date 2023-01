Le père, un règlement de comptes

Voici un livre d'une violence extrême, dirigée contre un père, mais pas n'importe lequel : Hans Frank, ministre d'Hitler puis gouverneur général de la Pologne occupée, et à ce titre responsable de la majeure partie des camps d'extermination. Niklas Frank, trop jeune à l'époque pour tout saisir, était cependant déjà habité par un sentiment d'amour et de haine mêlés à l'égard d'un père dont il avait très vite décelé les mensonges. Devenu adulte, il consacre une grande partie de sa vie à établir la vérité sur les crimes paternels, largement niés par ses proches. Une tentative d'emblée vouée à l'échec de "comprendre", qui débouche sur une sorte de lettre au père, écrite dans une langue imaginative et brutale.