De pire en pire

"Cami, Gibus et Tosh sont frères et soeurs. Un jour, quand ils entendent leurs parents affirmer qu'il faut " en liquider un des trois, et sans tarder ", tout vole en éclat... Une nouveauté de l'Atelier du trio qui veut montrer comment à l'échelle d'une famille, on peut remettre en cause la manière de consommer, de vivre et d'échanger, etc. Une vraie histoire sans didactisme qui incite à la réflexion, la prise de conscience, la prise de parole et l'engagement des enfants, dans un combat citoyen et écologique."