Français CE2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour revoir tout le programme et progresser en français - Réviser et s'entraîner - Tout le programme de CE2 : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire - Des leçons synthétiques avec toutes les règles et des exemples - Des exercices variés pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Un cahier central détachable avec tous les corrigés - Mémoriser l'essentiel grâce aux mémos visuels De nombreux schémas et cartes mentales : le groupe nominal, le verbe et son sujet, les homonymes, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel, les tableaux de conjugaison (présent, imparfait, futur, passé composé)... - Aller plus loin avec des compléments numériques Des quiz interactifs accessibles gratuitement en ligne pour s'entraîner