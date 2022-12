Radiant Tome 17

Ocoho, avec le soutien de Lupa et Diabal, trouve un moyen de s'infiltrer chez les Domitors pour secourir Mélie. Ce qu'elle ignore, c'est que Mélie n'est plus prisonnière. Opilion se prend d'affection pour elle, à qui il propose de devenir Domitor. Le rituel commence mais tourne mal... Seth, de son côté, parvient à s'échapper de la tour pénitentiaire. Dans sa fuite, il tombe sur Grimm et Dragunov. Mais le sorcier bandé a d'autres plans : une rencontre avec Adhès, le guide des Domitors, si le jeune sorcier leur est livré. Alors que l'échange est sur le point d'aboutir, Piodon débarque dans l'antre des Domitors pour récupérer son frère, prêt à en découdre avec quiconque s'interposera...