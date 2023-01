37 règles pour savoir tout écrire

En 37 règles, simples et accessibles, cet ouvrage vous soufflera les bons conseils pour rédiger n'importe quel texte. Etudiants comme professionnels, la nécessité de rédiger vite et bien est omniprésente dans nos vies : dissertations et synthèses, lettres de motivation ou de candidature, mails, briefs, rapports, mémos, contenus web... La liste pourrait s'étendre à l'infini. Et si tout le monde écrit, tout le monde ne sait pas forcément écrire ! C'est pourquoi ccet ouvrage, à lire d'une traite ou à picorer, se révèlera un compagnon indispensable à conserver auprès de vous.