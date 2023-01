Travaux pratiques - Excel. De Excel 2013 à Excel 2022 et Office 365

Cet ouvrage tout en couleurs est un recueil de travaux pratiques pour découvrir et maîtriser Excel, de sa prise en main à la mise en oeuvre de ses fonctions avancées : - Découverte de l'interface, création et gestion d'un classeur, navigation dans une feuille de calcul, importation des données... - Utilisation des formules, des fonctions et des opérateurs, référencement d'une cellule ou d'une plage de cellules... - Mise en forme d'une feuille de calcul, emploi des styles et personnalisation, insertion d'objets... - Création et modification d'un graphique, tri de données, utilisation des filtres, mise en oeuvre des tableaux et des graphiques croisés dynamiques, partage de segments... En bonus sur www. dunod. com, réservés aux lecteurs de l'ouvrage : - 7 travaux pratiques pour apprendre à utiliser les macros : rédaction, édition et enregistrement d'une macro, exécution à l'ouverture d'un classeur... - les fichiers du livre pour refaire, pas à pas, tous les exercices.