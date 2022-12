Retours sur Molière

En janvier 2022, Molière a eu 400 ans. Quatre siècles d'une notoriété prodigieuse qui s'est affirmée dès les premiers spectacles donnés à Paris à la fin des années 1650 et qui n'a cessé de s'amplifier au fil du temps, jusqu'à s'étendre à l'échelle planétaire. Quatre cents ans après sa naissance, Molière est à la fois cet auteur construit au fil des siècles par les discours critiques et les infléchissements du goût, et ce comédien-poète fermement inscrit dans son temps, chef de troupe habile à mettre au point diverses stratégies esthétiques et économiques pour bâtir sa carrière et faire valoir son oeuvre. Le retour sur Molière nous ramène aux origines de la création des comédies et, dans un même mouvement, nous fait porter un regard renouvelé sur la manière dont s'est élaborée notre conception de l'oeuvre. Les contributions réunies dans le présent volume s'inscrivent sous le signe de ce double retour sur Molière : d'une part, un retour fondé sur une recherche documentaire renouvelée, sur les modalités concrètes de l'activité du comédien-poète et de sa troupe au travail entre 1643, date de ses débuts comme comédien, et 1680, date de la fondation de la Comédie-Française, sept ans après sa mort ; d'autre part, et dans le prolongement chronologique du premier volet, un retour sur Molière auteur, au prisme du discours critique de 1680 à 1980.