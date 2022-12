Fire Force Tome 26

Un démon de flammes surgit à Asakusa et une bagarre éclate entre le maître et son élève !! Ce démon n'est autre que le doppelgänger de Shinmon Hibachi, l'ancien maître charpentier des pompiers d'Asakusa et maître de Benimaru. Hibachi, revenu dans le monde réel, n'est pas tendre avec Benimaru qu'il traite d'imbécile, toujours incapable de prendre des résolutions. Quel différend a donc opposé autrefois Benimaru et son maître au point de porter atteinte à la fierté des pompiers d'Asakusa ? Asakusa devient le théâtre d'un intense combat entre le maître Hibachi et l'élève Benimaru !! Au coeur des enjeux : le vrai "Soleil" et la volonté d'être reconnu...