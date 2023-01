La Comédie française et les metteurs en scène. De Copeau, Jouvet... à Bob Wilson, Ostermeier...

Dans les années trente, la Comédie-Française est en crise. Trop de routine a tué les recettes. En 1936, le nouvel administrateur Edouard Bourdet invite les metteurs en scène Copeau, Jouvet, Dullin, Baty à "dépoussiérer" les classiques trop longtemps figés par la tradition. Cette intrusion du Cartel est vécue comme une révolution. Depuis les années soixante-dix, de nombreux metteurs en scène français et étrangers sont conviés à monter des spectacles, apportant leur culture, leur lecture des oeuvres, et faisant travailler les Comédiens- Français selon diverses méthodes. Ce sont des opérations de prestige qui requièrent l'investissement total de tous les participants. Cet ouvrage analyse les principaux spectacles de ces metteurs en scène, de Jouvet à Baty, de Strehler à Vassiliev, de Bob Wilson à Thomas Ostermeier ou Ivo van Hove, et leur réception par les acteurs, le public, les critiques. En filigrane, on perçoit l'évolution de la mise en scène depuis le siècle dernier, l'amélioration de la formation de l'acteur, l'ouverture de la critique. La Comédie-Française, riche de son répertoire, est aussi une caisse de résonance du théâtre en train de se faire en France et dans le monde.