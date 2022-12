Entre-deux Tome 4

Après son opération des ovaires, At-chan ne pourra peut-être plus tomber enceinte. Elle met un terme à sa cohabitation avec Kôhei, avec qui elle sort depuis neuf ans, pour aller vivre seule. De son côté, Yûko, qui a donné sa démission à la suite de sa grossesse, retourne dans sa maison familiale en province, et se prépare à y élever son enfant seule... Un livre blanc sur les caractères sexuels tertiaires et sur la dernière phase d'une adulescence sans amour ni mariage !