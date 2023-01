Dinos rigolos : Dottie est bizarre. Niveau 1 début CP

SERIE : Dinos Rigolos Titus, Dottie et leurs copains sont une bande de dinos rigolos ! Avec Maître Dino, ils apprennent à lire, à compter, à vivre ensemble mais aussi à partager, s'entraider et accepter leurs di érences. TITRE : Dott ie est bizarre - NIVEAU 1 - début CP Ce matin, Dottie se sent toute agada, toute fatiguée. Courageuse, elle veut quand même aller à l'école. Mais en classe, elle n'a goût à rien, ni pour jouer pendant la récré, ni pour manger à la cantine et elle ne fait qu'éternuer et se moucher ! Bizarre...