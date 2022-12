L'Ange et les siens

Quand un ange gardien vous accueille et vous invite à être témoin des palpitations de la vie des êtres humains, vous avez l'occasion extraordinaire de vivre des moments mémorables avec ces personnages. J'ai combiné mon expérience de coach, de publicitaire, de conférencier, d'homme de théâtre et d'auteur pour offrir ce roman. On y voit vivre quatre personnes immensément humaines dont les destins se croisent, avec l'aide de Sabi, ange bienveillant, mais qui sait garder ses distances et laisser aux femmes et hommes leur indépendance. Observateur "professionnel" des êtres, Sabi nous amène à réfléchir sur nos destins, nos comportements et nos choix de perspectives, de gestes... et de paroles. Vous allez vous émouvoir, vous étonner, vous régaler.