Promotion funeste. Leçon n°2

A la Scholomance, El, Orion et leurs camarades sont enfin en terminale, année sur laquelle plane le spectre de la remise des diplômes, rite de passage mortel... au sens propre. El est déterminée : ses amis et elle survivront. Pourtant, ce but paraît de plus en plus difficile à atteindre à mesure que la violence de l'école s'intensifie. Jusqu'à ce qu'El se rende compte que, parfois, pour gagner la partie, il faut changer les règles du jeu.