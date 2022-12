Mystère à l'école

Raphae l, Sacha, Eloi se et Be re nice, e le ves de CM1, sont te moins de phe nome nes e tranges : entre l'horloge de la classe de traque e, les portes qui s'ouvrent et qui claquent a tout bout de champ, les petits mots disse mine s par-ci par-la et les discussions suspectes qu'ils interceptent entre la mai tresse et Audrey, rien ne va plus a l'e cole. Serait-elle hante e ? Ou quelqu'un se jouerait-il d'eux ? Les quatre amis de cident de suivre courageusement leur instinct et de tenter de rassembler toutes les pie ces d'un puzzle qui les emme nera jusqu'a la Seconde Guerre mondiale. Gra ce a leur enque te, ils de couvriront un pan de l'histoire de leur village et bouleverseront la vie de l'un de ses habitants.