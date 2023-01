Chéquier Spécial Couple. Edition 2023

Ensoleillez votre vie de couple grâce à ces 20 bons cadeaux qui vous feront vivre des moments mémorables avec votre "cher/chère et tendre" ! Entre petits plaisirs, petites et grandes attentions, offrez-lui ce chéquier et donnez-lui carte blanche pour une nuit à la belle étoile, un sexto une fois par jour, un déjeuner surprise, un petit cadeau par jour pendant une semaine...