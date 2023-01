Petites histoires et bonne nuit !

Des histoires courtes, adaptées aux tout-petits, à lire le soir à son bébé. Onze récits qui parlent d'un gros bobo, de l'amitié d'un soleil et d'un petit nuage, d'un pot bien rigolo, d'une gaufrette farceuse, d'un bain plein de bonheur et de mousse... De jolies histoires joyeuses et pleines de tendresse, pour emmener doucement bébé au pays des songes. Avec une couverture matelassée et des coins arrondis.