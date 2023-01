Les engins de chantier

Un livre tout-carton avec des tirettes et des roues à manipuler. L'enfant découvre la vie sur un chantier, avec ses engins et ses matériaux, en tirant ou poussant des tirettes et en faisant tourner des roues. Des textes courts introduisent des mots de vocabulaire et expliquent le quotidien des ouvriers : la démolition de bâtiments, le déblaiement des gravats, la fabrication du béton et la construction de nouveaux édifices.