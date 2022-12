Kakushigoto Tome 12

Hime se remémore les bons moments passés avec son père et en particulier son onzième anniversaire, pour lequel Kakushi lui avait offert une jolie boîte à musique. En retrouvant ce cadeau, elle se rend compte que beaucoup de temps a passé depuis. Le jour de ses 18 ans, elle reçoit un courrier contenant une clé et une carte la menant vers l'ancien studio de son père où sont stockés tous ses travaux de mangaka. Elle décide alors de s'y rendre, et de faire appel à son entourage pour aider Kakushi à retrouver la mémoire...