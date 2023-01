Gigantosaurus : A l'abri, vite ! CP Niveau 2

Ignatius raconte que dans la Grotte qui Hurle vit le " hurlosaure " , un terrible dino gigantesque au rugissement épouvantable. La grotte n'est pas un endroit pour les petits dinos ! Mais quand Giganto pousse Tiny et ses amis à se réfugier dans la grotte, ils n'ont pas d'autre choix : il faut l'explorer et essayer de trouver une autre sortie, hurlosaure ou pas hurlosaure. Pour rassurer ses amis, Tiny fait des blagues et se retrouve leader de l'expédition. Mais elle aussi est inquiète par les hurlements du hurlosaure, qu'on entend tout au fond ! Mais en surmontant sa père, Tiny découvrira que le hurlosaure n'est autre que Ignatius, qui voulait garder pour lui un magnifique terrain de jeu souterrain.