Arsène Lupin : Les Huit coups de l'horloge

Au château de La Marèze, Hortense Daniel mène une existence trop fade à son goût. Bien décidé à distraire et séduire la jeune femme, le prince Serge Rénine - ou faudrait-il l'appeler Arsène Lupin ? -, saisit l'opportunité de résoudre de nouvelles affaires pour proposer à Hortense de devenir sa compagne d'aventures. Cet ouvrage est composé de huit nouvelles, huit enquêtes incroyables témoignant de l'intelligence et de la fantaisie du plus gentleman des cambrioleurs.