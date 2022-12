Pandore. Le monde dans l’oeil d’Adam Curtis

Documentariste pour la BBC depuis les années 1990, Adam Curtis est l'auteur d'une oeuvre monstre, fascinante, entêtante et méconnue en France où ses films n'ont jamais été diffusés. A travers une série de films et séries aux réminiscences godardiennes, il tisse une analyse passionnante et inédite de notre modernité et de toutes les formes de systèmes qui nous gouvernent. Pour la première fois un livre se penche sur son oeuvre à travers une série de textes et un entretien où l'auteur revient sur son travail et sa vision d'un monde qui nous apparait révélé au contact de ses films.