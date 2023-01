Où sont cachés les chiens ?

Jimmy est un chiot espiègle. Lui et ses amis ne se sont jamais aventurés au-delà de leur quartier. Pourtant, ils rêvent d'explorer le monde et de sauter dans de nouvelles flaques boueuses. C'est pourquoi, les chiens ont décidé de laisser leurs maîtres le temps d'un grand voyage et de visiter tous les lieux les plus amusants pour les toutous. 16 grandes scènes de cherche et trouve qui fourmillent de détails où il faut retrouver les 9 chiens. En bonus, plus de cent autres chiens à repérer pour corser le jeu.