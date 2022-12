Mon amie la maladie. Coeliaque est son nom

Ce livre retrace avec réalisme le quotidien de ce boomerang de l'existence qu'est la maladie coeliaque. La simplicité du langage sans fard nous entraîne dans une aventure contre une bousculade d'émotions. Vivre avec mille questions pour être comme les autres ! Une bataille permanente contre l'alimentation traditionnelle qui envahit nos narines et nos palais. Il a fallu à l'auteure trouver à chaque moment des solutions pour ne rien laisser paraitre et apprendre à exister ingérant les réflexions parfois vexantes et récurrentes. Mon amie la maladie désire rester un guide et non une contestation de la cuisine traditionnelle. Cette maladie coeliaque est incurable, elle se manifeste par le refus du corps de garder les aliments ingurgités. pour vivre avec elle, il faut se nourrir d'aliments dépourvus de gluten et de lactose. Voilà près de vingt-cinq ans que l'auteure est consciente de son état. Surprenant ! C'est comme si son mal lui avait sauvé la vie.