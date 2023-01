La Maison dans l'île

Lorsque sa mère qu'elle adorait décède, Victoria se retrouve propriétaire d'une demeure en Martinique. Elle y voit l'occasion de quitter Paris et son patron détestable pour commencer une nouvelle vie. Sur place, elle découvre la maison que sa mère chérissait tant et dont elle avait toujours refusé de se séparer. En peu de temps, elle fait la connaissance de Corentin et de ses amis, dont Beverly, qui lui laisse une étrange impression. Sans parler de Thomas, dont elle tombe rapidement amoureuse. Pourtant, alors que tout semble aller pour le mieux, Victoria fait des découvertes concernant sa mère et sa jeunesse martiniquaise qui mettent ses certitudes à mal... Dans ce roman, Karine Marie projette le lecteur sur la belle île aux fleurs. Ses personnages authentiques et attachants et ce mélange subtil entre romance, roman psychologique et thriller permettent une immersion totale au coeur d'une intrigue à double temporalité haletante et pleine de suspense.