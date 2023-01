Nombres complexes. Problèmes corrigés et rappels de cours

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licence scientifique. Dans la première partie, on construit les complexes et outille le lecteur des fondamentaux (propriétés algébriques ; égalités et inégalités classiques ; résolutions des équations élémentaires...). La deuxième partie explore les complexes en une quarantaine d'exercices de niveaux variés et corrigés en détail. Dans plusieurs exercices, on programme en langage Python.