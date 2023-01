Cheval et poney

Direction le centre équestre pour découvrir les chevaux et les poneys ! Au fil des pages, l'enfant explore huit thématiques (le club d'équitation, préparer sa monture, la leçon...) et découvre le vocabulaire associé (l'écurie, la selle, le trot...). Sur chaque double-page, il colle des images près des mots, activité permettant d'associer ces deux représentations. En fin de livre, il répond à un quiz et teste ses connaissances sur ces animaux. Ainsi, de manière ludique, l'enfant développe sa curiosité et son vocabulaire. Un doc en autocollants passionnant et amusant !