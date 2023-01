L'épreuve d'entretien

Cet ouvrage s'intéresse à la communication orale afin de préparer la présentation de son parcours et de s'entraîner à l'oral pour chacun des deux temps de l'épreuve, y compris pour les échanges avec le jury. L'ouvrage comporte : - 20 mises en situation professionnelle dont 13 mises en situation professionnelle d'enseignement et 7 mises en situation en lien avec la vie scolaire - 55 encadrés sur les connaissances à avoir sur le système éducatif Ainsi que : - des stratégies de lectureà partir des mots-clés - des réponses possibles à court, moyen et long terme - des pistes et conseils précis - des ressources biblio-sitographiques pour d'approfondir la réflexion Il s'adresse aux candidats au CAPES / CAPEPS / CAPET / CAPLP / CACPE.