En route ! Au fil des pages, l'enfant explore huit thématiques (sur les routes de campagne, en ville, dans les airs...) et découvre plus de quarante mots (un tracteur, une ambulance, un avion...). Sur chaque double-page, il colle les images des mots découverts et cherche des petits éléments cachés. En fin de livre, il répond à un quiz et teste ses connaissances sur les transports. Ainsi, de manière ludique, l'enfant développe son vocabulaire, sa motricité par l'activité de collage et son sens de l'observation. Un doc en autocollants passionnant et amusant !