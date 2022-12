Hoplà - manger alsacien, est un joyeux recueil du savoir-faire de celles et ceux qui font le sel de cette région. L'autrice y dévoile ses recettes préférées, traditionnelles dans le texte mais modernes dans leur mise en scène. Au programme également, 3 portraits d'artisans, des illustrations originales, quelques petites histoires des spécialités, et un dictionnaire franco-alsacien des mots de la table. L'ensemble est traité de manière contemporaine et imprimé dans un bel écrin pour proposer une vision singulière de cet art de la table régional.