Les secrets de ma chambre forte

"Enfant adoptée, j'ai longtemps subi le rejet des autres, surtout en raison de cette capacité dont je me serais bien passé : voir et entendre les morts. Je ne sais si elle provient de mon arrière-grand-mère ou de mon oncle, qui se manifestèrent après leur décès, ou plutôt de ces étranges médecins au teint blanc laiteux et aux grands yeux noirs, qui me sauvèrent à mon insu d'une inévitable paralysie des jambes à la suite d'un grave accident de ferme. Leur intervention changea ma vie, les événements les plus extraordinaires s'enchaînant les uns après les autres. Si j'ai accepté de sortir de ma réserve en les partageant dans ce livre, c'est parce qu'ils nous offrent des enseignements précieux sur la vie et la mort, sur notre monde et l'au-delà. A vous maintenant de les découvrir dans le secret de ma chambre forte".