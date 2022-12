Communiquons !. Réussir la communication interpersonnelle en milieu vétérinaire

Parler est aisé mais bien communiquer est une compétence qui s'acquiert, tout comme la médecine ou la chirurgie. Car réussir la communication interpersonnelle en milieu vétérinaire, c'est aussi bien faire une bonne impression en consultation que gérer des situations difficiles (annoncer les mauvaises nouvelles, apaiser les échanges avec un client en colère, faire face à une objection ou à un mauvais avis Google, etc.) ou discuter entre collègues et encourager ses collaborateurs à avancer dans le même sens. Voilà tout le programme que vous propose Andrea Sanchez, experte en linguistique de la communication et formatrice en entreprise vétérinaire. A l'heure où les clients sont devenus des pet parents ultraconnectés sur les réseaux sociaux et où les millennials travaillent en équipe avec leurs aînés de la génération X et des baby-boomers, il est urgent pour le vétérinaire de bien savoir soigner les animaux... et sa communication.