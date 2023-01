Aide-mémoire de maths. Conforme aux nouveaux programmes des CPGE scientifiques

L'ouvrage est organisé en six parties : Analyse ; Suites et séries ; Algèbre générale ; Algèbre linéaire ; Algèbre Bilinéaire ; Probabilités. Il développe d'une manière progressive les différentes notions du programme. De nombreux exemples illustrent les points les plus compliqués. Sa présentation synthétique et son index permettent de retrouver rapidement une formule, une définition ou les termes précis d'un résultat. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de classes préparatoires de 1re et 2e années. Il s'adresse également aux étudiants de licence scientifique.