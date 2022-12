Loin des miens

Le 3 septembre 1939, La FRANCE déclare la guerre à l'ALLEMAGNE. Comme des millions de personnes, Georges Woltersdorf est mobilisé et doit tout quitter soudainement en laissant derrière lui femme et enfant. Il a 30 ans et il part rejoindre son Corps à Avignon. C'est le début d'un incroyable périple parsemé d'épreuves douloureuses, depuis le Vaucluse où est formé son régiment jusqu'aux Ardennes, puis des forêts autrichiennes de la Haute-Autriche jusqu'aux rivages de la mer Baltique en Pologne et de la mer Noire en RUSSIE. C'est un voyage d'où il revient tel un miraculé après avoir affronté la faim, le froid, les châtiments corporels, la maladie et plus cruel encore, la séparation d'avec les êtres chers. Il a maintes fois frôlé la mort mais c'est la volonté de revoir les siens qui l'a accompagné tout au long de ces années de guerre et qui lui a permis d'en réchapper...