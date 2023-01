Pharmacologie & thérapeutique - IFSI

L'administration et la surveillance des traitement médicamenteux ou non médicamenteux sont des activités qui accompagnent les infirmiers tout au long de leur exercice professionnel et sont souvent génératrices de stress chez les plus jeunes. Acquérir ces connaissances repose, entre autres, sur une connaissance solide de la pharmacologie des produits concernés. Dans cet ouvrage, le Département Universitaire de Pharmacologie, Addictologie, Toxicologie et Thérapeutique de la Faculté de Médecine, Maïeutique et des Sciences de la Santé de Strasbourg se propose de lever les verrous de la connaissance en Pharmacologie et Thérapeutique au moyens de cours didactiques, illustrés et assortis de capsules vidéo expliquant les points complexes ou nécessitant des explications détaillées. Il a pour objectif de construire les connaissances sur une solide base de compréhension elle-même permettant de mieux appréhender les effets thérapeutiques des médicaments mais aussi les bases de leur surveillance. Ce support pédagogique a pour mission de conduire les professionnels de santé vers un bon usage des médicaments et une réduction globale de la iatrogénie. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en soins infirmiers (il a été conçu sur la base du programme national des IFSI). Il peut également servir de support à toutes les filières médicales et paramédicales pour lesquelles la Pharmacologie et la Thérapeutique sont des matières fondamentales.