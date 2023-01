J’accompagne mon enfant anxieux

Tous les enfants dans leur développement peuvent présenter des phases d'anxiété : dormir seul, s'éloigner de la maison, se retrouver avec des inconnus, autant d'étapes incontournables auxquelles il leur faudra s'adapter. La peur est une émotion naturelle qui les fait grandir, les aide à devenir autonomes en évitant les dangers. Pourtant chez un grand nombre d'enfants cette anxiété peut devenir gênante, invalidante, pathologique et va perturber leur vie quotidienne, et celle de leurs parents ! Les enfants anxieux peuvent ressentir une profonde détresse, voire tout faire pour éviter d'avoir peur, et ne plus parvenir à mener une vie normale : ne plus pouvoir s'endormir, ni aller à l'école, ni rester seul à la maison, éviter les foules... Le défi pour les parents est double : à la fois faire la part des choses entre une peur normale et pathologique et enfin adopter les stratégies les plus adaptées pour que l'enfant surmonte ses peurs et devienne un adulte confiant. Avec des illustrations, les auteurs proposent un ouvrage pratique et complet intégrant toutes les mises à jour scientifiques sur la prise en charge des troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Cet ouvrage s'adresse aux parents et à l'entourage d'enfant anxieux.