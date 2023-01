Cherche et trouve ! 1000 dinosaures

Au Trias, au Crétacé, au Jurassique et après leur disparition, 1000 dinosaures et animaux préhistoriques classés par période, à chercher et à trouver dans 50 décors détaillés. Pour partir à la recherche de centaines de dinosaures et s'amuser longtemps, très longtemps ! Alors, oe il de lynx, à toi de jouer !