Blanche-neige et les sept nains

Il était une fois une petite fi lle à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Avant de mourir, sa mère lui donna le nom de Blanche-Neige. Son père, le roi, se remaria avec une femme aussi belle que jalouse. Tous les matins, elle demandait à son miroir magique : " Miroir, joli miroir, qui est la plus belle du royaume " et le miroir lui répondait que c'était elle. Un jour pourtant, le miroir lui répondit : " Vous êtes belle, ma reine, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous "...