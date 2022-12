Mesure, intégration, probabilités. Cours avec plus de 300 exercices corrigés

Cet ouvrage propose des cours ainsi que des exercices, dont les corrigés sont très détaillés, et donnés en lien avec les questions pour en faciliter la lecture. Certains exercices sont une aide à la compréhension du cours, d'autres en sont des compléments. Cette deuxième édition comporte 82 pages supplémentaires, dont quelques théorèmes et corrigés d'exercices ainsi que de nouveaux exercices. Ce livre s'adresse d'abord aux étudiants de Licence 3 et de Master de mathématiques. Il s'adresse aussi aux doctorants et aux futurs enseignants de mathématiques.