Che Guevara. Entre mythe et réalité

Ernesto Guevara, surnommé le "Che" , n'a cessé de fasciner au-delà des frontières. Par son charme, son attitude non conformiste, ses discours enflammés, son charisme, sa personnalité impétueuse et le caractère extrême de ses engagements, il a acquis une célébrité mondiale et a marqué les esprits de générations entières. Médecin, révolutionnaire, homme d'Etat, écrivain, guérillero, théoricien et économiste, il fut un peu tout cela à la fois et passionne par sa personnalité complexe et son destin exceptionnel. Quelles motivations ont guidé son action et ses luttes ? Quelles circonstances l'ont amené à Cuba et quel rôle y a-t-il joué ? Comment s'est traduite sa position particulière à l'égard des Etats-Unis et de l'URSS ? Quelle évolution dans ses idées explique son départ de Cuba et ses derniers combats ? Au-delà de la célèbre photographie du révolutionnaire au regard inspiré, reproduite à l'infini, il importe de connaître précisément l'histoire de celui qui reste l'un des plus grands révolutionnaires du xxe siècle. Chloé Maurel est agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine. Elle est chercheuse associée à l'IHMC (CNRS ENS), au CHCSC (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et au SIRICE (Paris I - Paris IV)