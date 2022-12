EDN Oncologie - Soins palliatifs. Entraînement

Un outil d'entrai?nement qui permet de re?viser l'ensemble des cours d'oncologie et soins palliatifs. Il propose : 250 questions en QI et dossiers progressifs ; Avec les modalite?s docimologiques : QRU, QRM, QROC... Des corrections de?taille?es : explications, pie?ges et astuces. Cet ouvrage est adapte? a? la nouvelle re?forme R2C pour le concours EDN qui modifie certains aspects de l'e?valuation des connaissances. Il s'adresse aux e?tudiants de me?decine pre?parant l'EDN.