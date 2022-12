Le secret d'Eugénie est l'histoire d'une jeune fille du XIXème siècle vivant au sein d'une famille bourgeoise. Eugénie bénéficie d'une éducation des plus parfaites et a une passion : la lecture. Cette passion lui a été inspirée par son père, Lucien Berthier, qui détient une bibliothèque des plus majestueuses. La famille mène une vie paisible jusqu'à cette année, 1822, où Lucien commence à s'isoler dans une pièce mystérieuse. Personne n'a le droit d'y entrer... Débute alors une odyssée nous emportant dans les rêveries et les interrogations d'Eugénie afin de découvrir le secret que protège son père. Certains passages sont des hymnes à la liberté, à l'égalité et à la bienveillance, valeurs chères à Lucien Berthier. Des références historiques habillent ce récit durant lequel des oeuvres ou encore des légendes mythologiques sont citées. L'importance de la connaissance historique et culturelle ainsi que des valeurs indispensables pour un monde meilleur est mise en avant tout au long du roman.