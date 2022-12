Duels sous les étoiles. Souvenirs d'un pilote de la Nachtjagd

Titulaire de 34 victoires entre 1940 et 1945, le Hauptmann Wilhelm Johnen n’est pas n’importe quel as ­: il fait partie du cercle très fermé des as de la Nachtjagd, la chasse de nuit allemande. Chargés de défendre l’espace aérien allemand contre les bombardements nocturnes des Alliés – principalement des Britanniques –, ces pilotes ont des trajectoires hors du commun, tout d’abord par leur mode de combat très différent de celui de leurs camarades de «­jour­». Johnen démarre sa carrière sur Bf­110, devant trouver ses cibles à la seule force de ses yeux (et grâce à l’aide des projecteurs de la Flak) jusqu’à l’introduction de la série de radar Lichtenstein. Ces sorties nocturnes contre des Lancaster, Short Stirling et autres Wellington s’avèrent être une partie de cache-cache mortelle, les pilotes jouant avec la lune, la couverture nuageuse, les piqués serrés… Johnen, lui, participera malgré lui à l’un des plus grands incidents diplomatiques de la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il est contraint d’atterrir en Suisse avec son Bf­110… équipé du radar dernier cri que les Alliés veulent tant découvrir. Ses mémoires, haletantes, racontent avec brio la terrible épopée de la chasse de nuit allemande tout au long du conflit et l’histoire de ces hommes des deux camps s’affrontant sous la lueur de la lune.