La voie de l’entreprise consciente

Lassé de toujours lire le même livre de management ? Fatigué des brillantes idées ou des concepts prise de tête sans aucune clé pour les mettre en oeuvre ? Dégoûté des "Décuplez vos bénéfices en travaillant dix fois moins" et autres formules miracle 5. 0 ? Voilà enfin un livre qui devrait vous parler et vous stimuler. L'approche proposée à travers ces pages, est à la fois innovante et disruptive, parfaite pour répondre aux défis majeurs de notre époque : la motivation et le sens dans les organisations. Totalement cohérente quel que soit le type d'organisation ou de collectif, elle est réaliste et réalisable ! L'alignement d'une équipe ou d'un collectif permet d'atteindre un niveau de performance très élevé dans la joie et la motivation. La bonne santé émotionnelle et un bon climat social sont bénéfiques pour les individus, le collectif, les parties prenantes et toutes les personnes en contact avec votre entreprise, institution, collectif ou équipe. Le Dharmanagement® propose un changement de paradigme dans le monde des organisations par son approche emprunte de sagesse bouddhiste et son processus détaillé pour y parvenir concrètement. Tout cela, dans un véritable livre de management ! "Quand l'entreprise crée du sens, c'est bien, quand le sens crée l'entreprise, c'est mieux" , P. Colot.